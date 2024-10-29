نائب يوجه أسئلة لوزير الدفاع بشأن انتهاك الأجواء العراقية من قبل إسرائيل

نائب يوجه أسئلة لوزير الدفاع بشأن انتهاك الأجواء العراقية من قبل إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس كتلة حقوق النيابية الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله النائب سعود الساعدي، اليوم، أسئلة نيابية لوزير الدفاع وقائد العمليات المشتركة بخصوص الانتهاك الذي حصل للأجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني ليل 25- 26 / 2024 واستهداف إيران “. وتساءل الساعدي في كتابه لوزير الدفاع، “عن التدابير المتخذة من قيادة الدفاع الجوي للإنتهاك الذي حصل للأجواء العراقية من قبل طائرات العدو الصهيوني أثناء استهدافها لأراضي جمهورية ايران الإسلامية وهل تم تسجيل نقاط الإحداثيات من قبل الدفاع الجوي العراقي بشأن هذا الاختراق”.وتساءل عن “نوع التعاون العسكري بين وزارة الدفاع وبين ما يسمى قوات التحالف الدولي وكذلك مع القوات الأمريكية (المحتلة)؟ وهل تم اشعار وزارة الدفاع من قبل هذه الجهات بشأن الهجمة التي نفذها الكيان عبر الأجواء العراقية من عدمه وفقا لما يسمى اتفاقية الاطار الستراتيجي المعقودة بين العراق والولايات المتحدة؟، وهل هناك إجراءات رسمية قامت بها وزارة الدفاع بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة من أجل منع تكرار انتهاك الأجواء العراقية مستقبلاً؟”.وطالب النائب الساعدي “قائد العمليات المشتركة ببيان نوع التعاون العسكري بينهم وبين القوات الأميركية (المحتلة) وفق مايسمى اتفاقية الإطار الستراتيجي” مضيفا “هل أن القوات الأمريكية قامت بإشعاركم بوجود نية للكيان الصهيوني قبل تنفيذها للهجوم المسلح الذي انتهك حرمة السيادة العراقية”.

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