نائب يوجه سؤالا إلى وزير الخارجية حول اتفاقية قناة خور عبدالله المذلة

نائب يوجه سؤالا إلى وزير الخارجية حول اتفاقية قناة خور عبدالله المذلة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجّهت النائبة عن دولة القانون، عالية نصيف، سؤالاً برلمانيا الى وزير الخارجية حول مدى صحة الأنباء بشأن قيامه بسحب أو تخفيف الشكوى المقدمة الى مجلس الأمن حول تجاوز الكويت على قناة خور عبدالله العراقية.وذكر بيان لمكتب نصيف الإعلامي، أنه “استناداً للمادة (51/50) من النظام الداخلي لمجلس النواب، نرجو توجيه سؤال برلماني الى وزير الخارجية وتحديد أقرب جلسة للإجابة عنه”.وقالت نصيف بحسب البيان، ان “وزارتكم أعلنت تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ونسخة منها إلى الأمم المتحدة على تجاوز الكويت في خور عبدالله، فهناك أخبار عن سحب الشكوى أو تخفيفها الى استفسار، نرجو بيان صحة الخبر مع بيان اجراءاتكم بمتابعة الشكوى”.واضافت، ان “وزارتكم قدمت مقترحاً لرئيس مجلس الوزراء حول التريث بالربط السككي مع الكويت، وقد حصلت الموافقة، فلماذا لم يتم إشعار الجانب الكويتي بقرار جمهورية العراق بخصوص التريث في الربط السككي مع الكويت”.

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