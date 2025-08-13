نائب يوجه سؤال إلى السوداني عن سبب عدم إعفاء الوزراء الفاسدين؟

نائب يوجه سؤال إلى السوداني عن سبب عدم إعفاء الوزراء الفاسدين؟
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه النائب محمد الخفاجي أسئلة الى رئيس الوزراء محمد السوداني  يطالب فيها عن سبب عدم إقالة الوزراء الفاسدين المحالين للقضاء وفق ما جاء بتصريح السوداني الأخير بشأن تقييم الوزراء والمدراء العامين ، وكما مبين أدناه… 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *