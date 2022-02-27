نائب يوجه سؤلاً للكاظمي:كيف صدر عفو خاص لنجل محافظ النجف وتجارة المخدرات غير مشمولة بقوانين العفو؟

نائب يوجه سؤلاً للكاظمي:كيف صدر عفو خاص لنجل محافظ النجف وتجارة المخدرات غير مشمولة بقوانين العفو؟
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه عضو مجلس النواب هادي السلامي، يوم الأحد، سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول اصدار عفو خاص عن نجل محافظ النجف السابق بعد إدانته بالمتاجرة بالمخدرات.وطالب السلامي الكاظمي بتوضيح السند الدستوري، و القانوني بإصدار الأخير التوصية بالعفو الخاص عن المدان بجرائم المخدرات (جواد لؤي جواد) رغم ان حكومته لا تمتلك هذه الصلاحيات في الوقت الحالي كونها حكومة تصريف اعمال، وفقا للسؤال الموجه.وأوضح البرلماني أن “جرائم المخدرات تُعد من الجرائم الدولية العابرة للحدود (..) وغير مشمولة بالمادة (73/أولاً) من الدستور العراقي”.أظهرت وثائق بتوقيع رئيس الجمهورية برهم صالح، اصدار عفو خاص عن احد تجار المخدرات.وبحسب الوثيقة وهي مرسوم جمهوري بتوقيع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح يعفو فيه عن المدان جواد لؤي جواد نجل محافظ النجف السابق.وبحسب تاريخ المرسوم يظهر ان صالح قد أصدره بعد نهاية ولايته كرئيس للجمهورية واقتصار مهامه على دعوة مجلس النواب العراقي الجديد للانعقاد واختيار مجلس رئاسة له وفق الدستور العراقي.وأظهرت وثيقة رسمية أخرى صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، وموجهة إلى رئاسة الجمهورية تطلب عفواً رئاسياً عن زملاء نجل محافظ النجف السابق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *