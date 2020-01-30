نائب :12 شرطا يفرض على المرشحين لرئاسة الوزراء من الكتل السياسية المتنفذة

نائب :12 شرطا يفرض على المرشحين لرئاسة الوزراء من الكتل السياسية المتنفذة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث النائب عن تحالف “تمدن”، احمد الجبوري، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، عن 12 شرطاً قال إن أحزاب المحاصصة تفرضها على المرشحين لرئاسة الوزراء، ومن بينها عدم حصر السلاح بيد الدولة.وقال الجبوري عبر حسابه في تويتر، إن “أول شروط الأحزاب على المرشح لرئاسة الوزراء، هو الاستمرار في محاصصة الوزراء والهيئات والوكلاء والسفراء والدرجات الخاصة والتعيينات كافة”.وأضاف، أن “من بين شروطها، عدم التعرض لعمل الهيئات الاقتصادية للأحزاب واستمرار أخذ الكوميشنات من المقاولات والعقود الحكومية، بالإضافة إلى عدم فتح واحالة ملفات الفساد، وكذلك، عدم حصر السلاح بيد الدولة، مع استمرار البيع لمزاد العملة الصعبة في البنك المركزي”.وتابع، أن من شروطها “استمرار التعاقد مع الشركات التي تشتري نفط العراق من خلال شركة سومو، إضافة الى الاستمرار في تنفيذ اجندات إيران وتعاقداتها كشراء الوقود والكهرباء والخضراوات والألبان وغيرها، مع عدم فتح ملف عقارات الدولة”.وأكمل حديثه عن شروط الأحزاب: “عدم ملاحقة الأموال المسروقة خارج العراق وتفعيل قانون من أين لك هذا، بالإضافة الى عدم متابعة فضائيات الأحزاب وصرفياتها وكشف ذمة الأحزاب المالية، وعدم دعم مفوضية الانتخابات في إكمال البطاقة البايومتري للسماح بالتزوير، وكذلك، عدم مراجعة تقييم السلك الدبلوماسي وانهاء خدمات سفراء الأحزاب وقناصلهم”.

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