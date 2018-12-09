نائب: 50 مليون دينار الراتب التقاعدي الشهري لرئيس الجمهورية جريمة أخلاقية وسرقة للمال العام

نائب: 50 مليون دينار الراتب التقاعدي الشهري لرئيس الجمهورية جريمة أخلاقية وسرقة للمال العام
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف عضو اللجنة المالية النيابية حنين قدو، الاحد، منح رئيس الجمهورية راتب تقاعدي بمقدار 50 مليون دينار عراقي بـ”الجريمة”، فيما بين إن المجلس سيعمل على خفض الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث خلال المرحلة القادمة.وقال قدو في تصريح  صحفي له اليوم، إن “منح رئيس الجمهورية راتبا تقاعديا بمقدار50 مليون دينار عراقي يعد جريمة وهدر كبير للمال العام”، لافتا إلى إن “هنالك عمل على خفض الراتب التقاعدي لرئيس الجمهورية إلى عشرة ملاين فقط”.وأضاف أن “مقترح إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب يجب إن يشمل جميع النواب السابقين والحاليين وحتى الرئاسات الثلاث من لم يتجاوز سنهم القانوني لقانون التقاعد”، مبينا إن “مجلس النواب سيعمل خلال المرحلة القادمة على خفض الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث”.وكان النائب عن تحالف الإصلاح علي العجياوي قد بين، الخميس الماضي، أن مقترح إلغاء الراتب التقاعدي سيشمل جميع أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين ضمن الدورات البرلمانية الأربعة، فيما بين إن المقترح سيتم عرضه للقراءة والتصويت بعد الانتهاء من إكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي. يذكر ان معصوم خدم لمدة 4 سنوات كرئيس جمهورية  بدوام 4 ساعات يوميا عدا العطل والراحل جلال الطالباني خدم 6 سنوات والسنتين الباقية في المانيا للعلاج على حساب الحكومة حتى وفاته.

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