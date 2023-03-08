نائب:(10) دقائق إنتاجية الموظف الحكومي في كافة مؤسسات الدولة

نائب:(10) دقائق إنتاجية الموظف الحكومي في كافة مؤسسات الدولة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، عن انتاجية صادمة للموظف الحكومي في القطاع العام.وقال جمال كوجر، في تصريح للصحيفة الرسمية،  إنَّ: “إنتاجية الموظف لا تزيد على عشر دقائق في كل مؤسسات الدولة، وحتى دمج الوزارات لا يحل المشكلة لأنها ليست العقدة الأساسية”.ودعا كوجر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى “حث وزرائه على وضع برنامج عن كيفية تحويل الوزارات من مستهلكة إلى منتجة، بحيث لا تصبح الموازنة مجرد مبالغ لمشاريع وزارية تشتري بها ممتلكات”. وأضاف أنَّ “على رئيس الوزراء استثمار موازنة هذا العام لتكون موازنة تنمية حقيقية، وأن نحول الوزارات من استهلاكية إلى إنتاجية، لكي نرفع إنتاجية الموظفين”، مبيناً أنَّ “الترهل والشلل الوظيفي موجود بدءاً من أعلى حلقة إلى أدناها”.وأشار كوجر إلى، أنَّ “هناك العديد من الحلول، بينها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو الذهاب نحو حكومة قطاع خاص بمعنى الوزارة تبقى لإدارة الملف وليس لتحريك كل الموضوعات”.يذكر انه وخلال العقدين الماضيين أجّلت الحكومات المتعاقبة النظر إلى مشكلات التنمية البشريَّة في القطاع الخاص، ولجأت إلى حركة توظيف في القطاع العام، لتصبح الوظيفة الحكومية “حلم الشاب وغايته”، لتتراكم هذه المشكلات وتتضافر حتى باتت عبئاً ثقيلاً على الموازنات المتتابعة مهما كانت انفجارية استثمارياً.

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