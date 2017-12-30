نائب:180 حزب “جديد” تابع لأحزاب وشخصيات حاكمة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب عن التحالف المدني الديمقراطي، فائق الشيخ علي، اليوم السبت، إن الأحزاب السياسية، والشخصيات الحاكمة، أسست 180 حزباً، وقامت بتمويلها من أجل العودة الى السلطة ثانية.وذكر الشيخ علي في تغريدة له، عبر حسابه في تويتر: “204 حزباً وتنظيماً سياسياً معلناً في العراق. 9 تسعة منها مدنية حقيقية، غير مرتبطة بأية جهة.وأضاف، أن “15 حزباً منها مستقلة بأسماء مختلفة. أما الباقي 180 مائة وثمانون حزباً وتنظيماً تابعاً لأحزاب وشخصيات حاكمة، أسسوها ويُموِلونها لغرض العودة إلى السلطة وتضليل الرأي العام العراقي!”.