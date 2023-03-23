نائب:(3) طعون قدمت للمحكمة الاتحادية بشأن الجلسة البرلمانية التي صوتت على جزء من قانون الانتخابات الجائر

نائب:(3) طعون قدمت للمحكمة الاتحادية بشأن الجلسة البرلمانية التي صوتت على جزء من قانون الانتخابات الجائر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب علاء الركابي، الخميس، عن تقديم ثلاثة طعون لدى المحكمة الاتحادية، بجلسة التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات.وكتب الركابي في صفحته على موقع فيس بوك، “توجهنا اليوم الخميس صباحاً برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب إلى مجلس المحكمة الاتحادية العليا للطعن في جلسة مجلس النواب العراقي (15) التي تم فيها التصويت على قانون سانت ليغو سيء الصيت وانتخابات مجالس المحافظات، وإقامة شكوى ضد رئيس المجلس ونائبيه لمخالفتهم النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي للفقرات ( 24 و 29 و 37)”.وأضاف الركابي، أنه “تم تقديم ثلاث دعاوى للطعن في الجلسة رقم 15 لمجلس النواب نيابة عن أكثر من 70 نائباً اعترضوا على قانون الانتخابات ومجالس المحافظات”. 

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