نائب:300 ألف موظف كردي فضائي يتقاضون الرواتب!

نائب:300 ألف موظف كردي فضائي يتقاضون الرواتب!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي ، الخميس ، عن وجود ما يقارب 300 ألف فضائي كردي يتقاضون رواتب على حساب أبناء الشعب العراقي.وقال الخزعلي في تصريح  صحفي، إن “هناك أكثر من 300 ألف كردي فصائي يتقاضون رواتب وامتيازات من حكومة بغداد على حساب خيرات جنوب العراق”.وأضاف أن “أبناء الوسط والجنوب يعانون العوز والفقر والتهميش بينما يتنعم الاقليم بخيرات الاخرين بسبب الاتفاقات والمجاملات السياسية”.وتابع الخزعلي، أن “هناك تحرك نيابي بتضمين فقرات في موازنة 2021 بقطع رواتب الموظفين الوهميين في الاقليم”، مؤكدا أن “هناك ادلة تثبت قيام حكومة اقليم كردستان بمنح الاكراد السوريين رواتب دون وجه حق”.وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر اعتبر في تصريح  صحفي، استمرار المماطلة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم سيعرض الحكومتين للمساءلة وتحميلها مسؤولية تأخير إرسال الموازنة. 

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