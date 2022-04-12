نائب:(35) مليار دولار ستذهب إلى جيوب الفاسدين المتنفذين من خلال قانون الأمن الغذائي

نائب:(35) مليار دولار ستذهب إلى جيوب الفاسدين المتنفذين من خلال قانون الأمن الغذائي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، عن قيام حكومة تصريف الاعمال بمارسة الكذب والخداع بشأن قانون الامن الغذائي، مبينة ان البرلمان اضاف مشاريع خاصة بنواب ضمن الامن الغذائي لسرقة الوفرة المالية بعد ارتفاع اسعار النفط.وقالت نصيف في حديث صحفي، ان “حكومة تصريف الأعمال لا ينبغي أن تقدم مشاريع قوانين الا ان ما جرى هو لا يمكن تمرير موازنة مالية بسبب قرار المحكمة الاتحادية العليا والذي الغى نصوص اي اتفاقية نفطية مع كردستان كما يجري في الاعوام السابقة ما وضع الحكومة في مأزق جعلها تفكر بقانون الامن الغذائي”.واضاف ان “قانون الامن الغذائي مخالف للقانون بالاصل كونه مرسل من حكومة تصريف الاعمال وقد رفعت الاحزاب السياسية الاموال المخصصة للمشروع من ترليوني دينار الى 35 مليار دولار من اجل تمرير المشاريع المتلكئة تابعة لشركات يملكها سياسيون”.واشارت نصيف الى ان “جميع الوزراء في حكومة الكاظمي كاذبون وتمرير قانون الامن الغذائي كارثة لضياع نحو 35 مليار دولار وهي الاموال الفائضة من ارتفاع اسعار النفط العالمية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *