نائب:3700 مصنع تابع لوزارة الصناعة معطل

نائب:3700 مصنع تابع لوزارة الصناعة معطل
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، الأربعاء (6 كانون الثاني 2021)، عن عدد المصانع والمعامل المعطلة في عموم مدن البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن.وقال الشمري في حديث صحفي، إن “الكثير من المعامل والمصانع التي كانت تستقطب الأيدي العاملة وتعتبر مورد مهم لخزينة الدولة عطلت بإرادة داخلية وخارجية من أجل تدمير الاقتصاد العراقي”.وأضاف أن “هناك أكثر من 3700 مصنع تابع لوزارة الصناعة والمعادن معطل”. وبين أن “مصانع الأسمدة وغيرها من المصانع الأخرى التابعة لوزارة الصناعة لم تعمل بسب عدم الزام الوزارات الأخرى وذات العلاقة بابرام عقود معها وبقيت تعتمد على المستورد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *