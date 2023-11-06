نائب:50 فرصة استثمارية في ملف الاسكان ستطرح في عام 2024

نائب:50 فرصة استثمارية في ملف الاسكان ستطرح في عام 2024
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب باقر الساعدي،الاثنين، ان اكثر من 50 فرصة استثمارية في ملف الاسكان ستطرح في عام 2024.وقال الساعدي في حديث متلفز، ان “الاستثمار من قبل الشركات في القطاع الخاص واصحاب رؤوس الاموال احدى الحلول المهمة المطروحة في التخفيف من وطأة ازمة السكن في البلاد وهناك سلسلة اجراءات بدأت بشكل فعلي في اعطاء مرونة اعلى في اكمال الاجراءات سواء الادارية او القانونية مع تسريع وتيرة منح الاراضي”.واضاف، ان “من 40-50 فرصة استثمارية ستطرح خلال 2024 في المحافظات العراقية وفق اليات محددة من اجل بناء مجمعات وفق مبدا الخدمات المتكاملة مع ضرورة شمول كل الشرائح ومنها محدودي الدخل”.واشار الى ان “الاستثمارات في قطاع الاسكان ستبقى ضمن الاولويات مع طرح بناء مدن جديدة خاصة في محيط بغداد لان ازمة السكن في معدلات اعلى من قبل المحافظات الاخرى”.ويعاني العراق من ازمة سكن خانقة في السنوات الاخيرة في ظل مساعي لبلورة حلول موضوعية تعالج الازمة من خلال الاستثمارات.

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