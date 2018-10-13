نائب:(67،669) ترليون دينار إيرادات العراق خلال 9 اشهر
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائب ماجدة التميمي، اليوم السبت، عن إجمالي الإيرادات والنفقات الفعلية المتحققة خلال عام 2018 للفترة شهر كانون الثاني إلى نهاية شهر ايلول .وقالت التميمي في بيان ، ان “الإيرادات النفطية بلغت (60،436) ترليون دينار، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية (7،233) ترليون دينار، بأجمالي مقداره (67،669) ترليون دينار “.واضافت ان “رصيد اول المدة بلغ (3،129) ترليون دينار مما يعني ان نسبة الايرادات النفطية هي 89،32% مقابل نسبة 10،68%للايرادات غير النفطية “.وأشارت التميمي إلى أن “مجموع الموازنتين الجارية والاستثمارية بواقع (54،332) ترليون دينار اي ان نسبة الموازنة الجارية هي 79،09% مقابل نسبة 20،91% “.ولفتت إلى ان “متوسط الرواتب الشهرية قد بلغت (3،899) ترليون دينار، لمجموع القوى العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزياً لسنة 2018 يبلغ ( 2،885،736) ، موظف “.