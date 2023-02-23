نائب:(70) نائبا يرفضون قانون “سانت ليغو” المعدل

نائب:(70) نائبا يرفضون قانون “سانت ليغو” المعدل
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل حيدر المطيري، اليوم الخميس، عن جمع أكثر من 70 توقيعاً نيابياً لسحب مقترح تعديل قانون الانتخابات المحلية.وقال المطيري في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب : ” نعترض بشدة على تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات”، مبينا أنها “غير منسجمة مع تطلعات الشعب العراقي الساعي للتغيير”.وأوضح أن “مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات يكرس استمرار وبقاء السلطة في يد جهة دون أخرى والالتفاف على أصوات الناخبين العراقيين”. وأكد أن “عملية دمج انتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظات غير مبرر”، مشيرا الى “جمع أكثر من 70 توقيعا لأعضاء مجلس النواب لسحب مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات من جدول الأعمال”. وأنهى مجلس النواب في (13 شباط 2023) القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

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