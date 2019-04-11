نائب:750 مليون دولار شهريا قيمة الفساد في الكمارك

نائب:750 مليون دولار شهريا قيمة الفساد في الكمارك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين النائب المستقل كاظم الصيادي، الخميس، ان الفاسدين يتلاعبون بتسعيرات الجمارك في حين ان غسيل الاموال وصل الى 750 مليون دولار، مشددا على ضرورة تنفيذ مبدأ من أين لك هذا لنتخلص من الفساد.وقال الصيادي في تصريح متلفز ، ان “10% فقط من الادوية الداخلة للعراق دخلت القياس والسيطرة النوعية، ونسبة انتاج العراق صفر والفساد يسيطر على الاستيراد”.واضاف ان “الفاسدين يتلاعبون بتسعيرات الكمرك وغسيل الاموال يصل لـ750 مليون دولار، اذ يجب ان ننفذ مبدأ من أين لك هذا لنتخلص من الفساد”.واوضح ان “قانون تمليك العشوائيات هو في الحقيقة قانون لتهديم دور المواطنين، حيث ان الدولة قاسية على المواطن وناعمة مع النصاب والمتنفذين”، لافتاً الى ان “العشوائيات تتحكم بها احزاب متنفذة ومسؤولون في الدولة”.

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