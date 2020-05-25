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نائب:80 مليار دولار من أموال العراق في الخزانة الأمريكية
الدولة الفاشلة ..المالية النيابية:العراق سيعتمد على الاقتراض لسد الرواتب الشهرية فقط!
نائب:10مليارات دولار سنوياً من إيرادات المنافذ تذهب إلى جيوب الفاسدين
السوداني:استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين مرفوض أخلاقيا وشعبياً
وزير المالية يعلن من الرياض التخلي عن توريد الكهرباء والغاز من إيران
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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