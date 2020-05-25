نائب:80 مليار دولار من أموال العراق في الخزانة الأمريكية

نائب:80 مليار دولار من أموال العراق في الخزانة الأمريكية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، الاثنين، عن وجود 80 مليار دولار من أموال العراق في وزارة الخزانة الأميركية.وقال الدراجي في مقابلة متلفزة ، ان “العراق يمتلك خزينا ماليا يقارب الـ 80 مليار دولار من أموال البنك المركزي، على شكل اموال نقدية وسندات وسبائك ذهب في الخزانة الامريكية”. وتحدث عن وضع العراق المالي واقتصاده الذي يعتمد فقط على واردات النفط، وقال إن “العراق اشبه بمحطة الوقود، اذا ارتفعت أسعاره يصبح المستوى المعيشي للفرد العراقي جيد واذا انخفض فان اموره تتراجع ويتدهور”. وبين الدراجي، ان “واردات العراق المالية لشهر نيسان الماضي بلغت ما يقارب المليار و400 مليون دولار، فيما حاجة العراق في الميزانية التشغيلية تحتاج الى ما يقارب 5 مليار دولار”، مشيرا الى ان “الواردات المالية للعراق خلال عام 2019، بلغت مايقارب 78 مليار دولار اي ان ما يدخله من أموال شهرياً كان اكثر من 6 مليار دولار”.وكان مجلس الامن الدولي قد الزم الحكومة العراقية في نهاية عام 2010 بوضع خطة لاستلامها مهام الاشراف على صندوق تنمية العراق من الامم المتحدة نهاية عام 2010، ليقوم العراق بعدها بوضعه في الخزانة الفيدرالية الامريكية لضمان الحصانة من قبل القانون الرئاسي الامريكي عليه والتي من شأنها حماية واردات العراق النفطية من الحجز من قبل الكثير من الدائنين”.

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