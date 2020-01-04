نائب:80 نائبا وقعوا على مشروع طرد القوات الأمريكية من العراق!

نائب:80 نائبا وقعوا على مشروع طرد القوات الأمريكية من العراق!
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 بغداد/شبكةأخبار العراق- دعا النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، السبت (04 كانون الثاني 2020) اعضاء مجلس النواب إلى الكشف وفضح اسماء كتلهم التي ترفض تمرير قرار اخراج القوات الامريكية داخل جلسات البرلمان.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “كتلة الصادقون جمعت أكثر من 80 توقيعا لإدراج العدوان الأميركي على الحشد الشعبي وتشريع قانون او قرار لطرد القوات الامريكية من البلاد”.واضاف ان “الأعمال الإجرامية التي قامت بها القوات الامريكية ليست غريبة على دولة متهمة برعاية ودعم الإرهاب في العراق والمنطقة”.وبين الفتلاوي ان “القوى الوطنية داخل مجلس النواب مطالبة بالعمل بشكل مكثف لإخراج تلك القوات والكشف عن القوى السياسية التي ترفض التصويت على ذلك”.

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