نائب:(9) مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة

نائب:(9) مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف، الأحد، عن وجود 9 مرشحين لتولي مهام منصب رئيس الوزراء.وقال مخيف في حديث صحفي، إن “هناك تسليطا إعلاميا على شخصية دون أخرى على الرغم من وجود 9  مرشحين طرحت أسماؤهم لتولي مهام رئاسة الوزراء، إلا أن التسليط الإعلامي ذهب إلى جعفر الصدر”.وتابع، أن “التوجه الحالي يكون نحو المستقلين من المرشحين، وهناك إبعاد لمن ينتمي إلى الكتل والأحزاب لأنها ستؤدي إلى حصول جهة معينة على الامتيازات والسلطة على حساب أخرى”. 

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