نادي أربيل يتعاقد مع اللأعب المالي (بالو)

نادي أربيل يتعاقد مع اللأعب المالي (بالو)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن نادي أربيل، اليوم، تعاقده مع المالي آداما بالو، لتمثيله في دوري المحترفين العراقي للموسم المقبل. وذكر أربيل في بيانه: “رسميًا.. قادمًا من الهلال الليبي.. المدافع المالي (آداما بالو) يوقع على كشوفات الإمبراطور”.ويمتد عقد بالو لمدة عام واحد، دون الكشف عن قيمة العقد المبرم بين الطرفين.وتعد هذه الصفقة، هي الرابعة لأربيل على صعيد المحترفين بعد التعاقد مع المهاجم الكولومبي لويس إدوارد، والغاني فرانك أرهين والسوري ياسين سامية.وينتظر أن تحسم إدارة أربيل خلال الأسبوع المقبل الصفقتين المتبقيتين من المحترفين الأجانب، إذ يسمح لكل نادٍ التعاقد مع 6 أجانب.وذكرت مصادر مطلعة أن تحضيرات أربيل للموسم الجديد ستنطلق مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل تحت إشراف مدربه عباس عبيد ومساعده حسام فوزي ومدرب حراس المرمى عماد هاشم.

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