نادي أربيل يتعاقد مع اللأعب ديدار غازي

نادي أربيل يتعاقد مع اللأعب ديدار غازي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن نادي أربيل الرياضي، الاحد، عن تعزيز صفوفه بمدافع جديد للدفاع عن الوان فريقه في الموسم المقبل.وذكر النادي في بيان ،أن “نادي أربيل، تتعاقد مع لاعب ديدار غازي لغرض للعب في صفوف فريق في دوري العراقي الممتاز لكرة القدم”.وأضاف ان “ديدار غازي من مواليد (1997) و يلعب فی خط الدفاع”.تجدر الإشارة الى ان سوق الانتقالات الصيفية في العراق ينتهي مع انطلاق الموسم المقبل من دوري الكرة.

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