نادي أربيل يتعاقد مع لاعب كرواتي

نادي أربيل يتعاقد مع لاعب كرواتي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت الهيئة الادارية لنادي أربيل، السبت، عن تعاقدها مع لاعب كرواتي، لتمثيل فريقها الكروي بمنافسات الدوري العراقي الممتاز.وقال المنسق الإعلامي للنادي ريبين رمزي، في بيان ، إن “إدارة نادي أربيل تعاقدت رسمياً مع اللاعب الكرواتي ايفور فايتزر، لتمثيل الفريق في منافسات الدوري الممتاز”.وأضاف رمزي أن “اللاعب الكرواتي فايتزر يلعب في خط الوسط وسبق ان احترف في دوريات كرواتيا، هنغاريا، البوسنة، البانيا، اليونان، الامارات، أوزبكستان، وايران”.وأشار المنسق الإعلامي للنادي، إلى أنه “من المؤمل ان يصل اللاعب الكرواتي خلال اليومين المقبلين الى مدينة اربيل للتوقيع على العقد رسميا”.هذا ومن المقرر أن يحل فريق اربيل اليوم ضيفا على فريق الكهرباء ضمن مباريات الدوري الكروي الممتاز. 

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