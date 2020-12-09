نادي أمانة بغداد الرياضي ينسحب من رابطة الدوري الممتاز

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بالوثيقة..مفوضية الانتخابات: ابو مازن لن يشترك بالانتخابات القادمة
تحالف الفتح:حكومة الكاظمي فاشلة
نائب:من حق الحكومة الاتحادية التدخل عسكريا في الإقليم اذا تعرضت المصالح الوطنية والسيادية للخطر
التيار الصدري:حراك لعقد اجتماع لزعماء الأحزاب الشيعية “لتلبية” دعوة الصدر!
حزب الدعوة:ليس من حق أمريكا التحدث عن الفساد في العراق!!
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صالح ينفي رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
نائب كردي:حزب بارزاني باع نفط الإقليم إلى تركيا لمدة 50 عاماً وذهبت أمواله لجيوب العائلة البارزانية
تحالف سائرون يرفض بيع النفط بطريقة الدفع المسبق
يسرقون قوت الشعب وبعد التظاهرات ضدهم يقولوا “مؤامرة خارجية”..مسرور يتكلم!!
شنيكر: بلادي تدعم الأستثمار الخليجي في العراق
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متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
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عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
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