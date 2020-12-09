نادي أمانة بغداد الرياضي ينسحب من رابطة الدوري الممتاز

نادي أمانة بغداد الرياضي ينسحب من رابطة الدوري الممتاز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت الهيئة الادارية لنادي أمانة بغداد الرياضي الانسحاب من رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم التي تشكلت مؤخراً.وقال رئيس النادي فلاح المسعودي في بيان : ان “قرار الانسحاب قطعي ونهائي بعد ان لمسنا عدم الجدية في تطبيق الأهداف التي شكلت من أجلها الرابطة، وأصبح وجودها شكلي دون فائدة تذكر”.واشار الى ان “الرابطة ولدت ميته بسبب عدم التفاعل بين أعضاءها، لذلك انتفت الحاجة لوجودنا فيها”.يذكر ان نادي الحدود كان اول المنسحبين من الرابطة. 

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