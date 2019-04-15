نادي الجوية:خسارتنا في الدوري الممتاز بسبب “ظلم التحكيم”

نادي الجوية:خسارتنا في الدوري الممتاز بسبب “ظلم التحكيم”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تقدم نادي القوة الجوية الرياضي، بشكوى رسمية للاتحاد العراقي لكرة القدم، وذلك بعد الظلم التحكيمي والاداري الذي تعرض اليه الفريق في مسابقة دوري الكرة الممتاز.وقال امين سر الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان ، ان “الهيئة الادارية تقدمت بشكوى رسمية لدى الاتحاد العراقي بخصوص القرارات الفوضوية الادارية ، والقرارات التحكيمية، والتي أثرت على فريقنا خلال مباراة نفط ميسان بالجولة الثالثة من المرحلة الثانية في الدوري المحلي”.وأضاف الزيدي، أن “الشكوى الاولى كانت ضد لجنة الانضباط بسبب مشاركة كابتن فريق نفط ميسان وسام سعدون مع تواجد المدرب الفريق احمد دحام، والذين اصدرت عقوبة الحرمان بحقهم لثلاثة مباريات الاثنين الماضي ولكنهم تواجدوا في المباراة”.ولفت الزيدي إلى ان “الشكوى الثانية كانت ضد لجنة الحكام بسبب الظلم التحكيمي المستمر لفريقنا، وأخرها تغاضى الحكم واثق محمد عن احتساب ركلة جزاء صحيحة امام نفط ميسان”. 

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