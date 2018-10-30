نادي الجوية ينفي مطالبة الاتحاد الآسيوي بأموال المبارة مع أسير التركمنستاني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- نفتّ الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، صحة الأخبار التي تحدثت عن مطالبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأموال تذاكر المباراة النهائية لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي والذي توج به فريق القوة الجوية للمرة الثالثة توالياً على حساب التين أسير التركمنستاني. وقال نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان ، انه ” لا صحة لما اشيع في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكتروني بمطالبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بملغ 50 مليون دينار بسبب دخول الجماهير مجاناً لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي، بعد قرار وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي بفتح ابواب الملعب للجماهير لمساندة القوة الجوية في النهائي القاري”.وأضاف ان “الاتحاد الآسيوي لم يطلب أي مبلغاً من تذاكر المباراة النهائية، حيث أن لديهم نسبة من تذاكر الجماهير واستلمت قبل المباراة، وليس لديهم أي حصة مالية مقابل تذاكر المباراة النهائية كما أشيع في وسائل الإعلام”.