نادي الزوراء يتعاقد مع مدرب مصري

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
مفوضية الانتخابات:أكثر من مليون ناخب حدثوا بياناتهم من أصل (29) مليون ناخب لهم حق المشاركة
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
الزراعة النيابية تدعو إلى تدويل ملف المياه ضد إيران وتركيا
النفط النيابية:العراق بلد نفطي ويستورد المنتجات النفطية أي فشل هذا؟
وزارة الزراعة:ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية جراء استهلاكها من قبل ملايين الزوار الإيرانيين
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
الزراعة النيابية تدعو إلى تدويل ملف المياه ضد إيران وتركيا
النفط النيابية:العراق بلد نفطي ويستورد المنتجات النفطية أي فشل هذا؟
وزارة الزراعة:ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية جراء استهلاكها من قبل ملايين الزوار الإيرانيين
نائب يطالب باستخدام الورقة الاقتصادية ضد تركيا وإيران
-
- رياضية
- تحقيقات
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
-
- متابعات خاصة
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
-
- منوعات
العثور على رفات رجل توفي قبل 22 سنة بأعالي جبال الألب
الحكومة التركية تستعد لزلزال اسطنبول وممثل مشهور يغادرها
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
-
- صورة وتعليق
مفوضية الانتخابات:أكثر من مليون ناخب حدثوا بياناتهم من أصل (29) مليون ناخب لهم حق المشاركة
مسؤول عراقي:أردوغان يفرض شروط “مُهينة” على حكومة السوداني مقابل زيارته إلى بغداد!
كتائب حزب الله:لن نسمح للص قطاع الطرق محمد الحلبوسي بسرقة أراضي الدولة
اجتماع للرئاسات الثلاث لحماية العملية السياسية من السقوط
محكمة الكرخ:وزير النفط السابق سجل (20)عقاراً في أماكن متميزة بأسماء أشقاء زوجته
-
- اذاعة INN