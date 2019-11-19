نادي الشرطة:الدوحة مكان مواجهة فريق الشرطة مع نواذيبو الموريتاني

نادي الشرطة:الدوحة مكان مواجهة فريق الشرطة مع نواذيبو الموريتاني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت الهيأة الادارية لنادي الشرطة، عن تحديد موعد ومكان اقامة مواجهة فريقهم بكرة القدم امام نواذيبو الموريتاني في إطار اياب دور ال(١٦) من منافسات كأس محمد السادس للأندية العربية الابطال.وقال امين سر نادي الشرطة، علاء بحر العلوم في بيان ، أنه “تم الاتفاق مع الاتحاد العربي على اقامة مواجهة اياب دور ال(١٦) امام نواذيبو بشكل رسمي بضيافة العاصمة القطرية الدوحة”.وأضاف بحر العلوم، أن “يوم (٢١) من الشهر الجاري سيشد فريقنا الرحال صوب قطر من اجل الدخول في تجمع تدريبي مغلق يسبق المواجهة التي من المؤمل خوضها في ال(٢٥) من الشهر الجاري”.وبين بالقول، “حتى الأن لم يتم تحديد الملعب الذي سيضيف المباراة بشكل رسمي بحكم انشغال الاتحاد القطري بالتحضير لكأس الخليج ال(٢٤) التي من المزمع انطلاقها في ال(٢٦) من تشرين الثاني الجاري، على ان يحدد ذلك لاحقاً”.واشار بحر العلوم الى ان “ادارة نادي الشرطة اشترطت على مجلس ادارة الاتحاد العربي ان لا يخوض فريقها الكروي اي مباراة (اياب) في الادوار المقبلة خارج الاراضي العراقية الامر الذي وافق عليه الاخير على وفق تعهدات مجلس ادارة العربي”.وأوضح أن “لاعبي فريقنا الناشطين في المنتخب الوطني سينخرطون في الوحدات التدريبية لكرة الشرطة فور وصولنا الى الدوحة تحضيرا للمواجهة”. 

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