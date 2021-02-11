نادي الشرطة يختار ملعب البصرة لاستضافة مجموعته الآسيوية

نادي الشرطة يختار ملعب البصرة لاستضافة مجموعته الآسيوية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اختارت الهيئة الادارية لنادي الشرطة المدينة الرياضية في البصرة أرضا لاستضافة مجموعتها الآسيوية التي تضمها الى جانب اندية الدحيل القطري والاهلي السعودي والاستقلال الايراني .وقالَ امين سر النادي، علاء بحر العلوم في بيان ، إن “الهيئة التطبيعية ارسلت الملف الخاص بالاستضافة الى الاتحاد الآسيوي لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه”.وأضافَ بحر العلوم ان “الملف تضمن اختيار ملاعب المدينة الرياضية في البصرة أرضا لمباريات المجموعة، فضلا على الامور اللوجستية من فنادق ومستلزمات اخرى تسهم في إنجاح الاستضافة”.

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