نادي الشرطة يخصم 25 % من قيمة عقود اللاعبين بسبب النتائج السلبية

نادي الشرطة يخصم 25 % من قيمة عقود اللاعبين بسبب النتائج السلبية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، خصم 25 % من قيمة عقود اللاعبين، بعد النتائج السلبية التي تحققت في الدورين الماضيين.وقالت إدارة الشرطة في بيان ، انها “عقدت اجتماعا استثنائيا لمناقشة وضع الفريق، فضلا عن الأداء غير المرضي لبعض اللاعبين”.واضافت الإدارة انها “قررت خصم 25% من عقود اللاعبين الكلية للموسم الحالي، مع توجيه إنذار نهائي لبعض اللاعبين”.ولفتت، إلى إن “القرار يأتي في سبيل إيقاف النزيف النقطي للفريق، والعودة من جديد للمنافسة على لقب الدوري، والمكان الذي يليق بسمعة النادي وتاريخه”.وشددت إدارة الفريق على أن “العقوبة ستكون أشد إذا ظل الحال على السوء نفسه، وعدم العودة للمستوى الذي يليق بكيان القيثارة”. 

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