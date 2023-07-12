نادي الطلبة متمسك بالمدرب (أحمد خلف)

نادي الطلبة متمسك بالمدرب (أحمد خلف)
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت الهيئة الادارية المؤقتة لنادي الطلبة الرياضي ما تتناقله بعض وسائل الاعلام حول تسمية المدرب ايوب اوديشو مدرباً للفريق الكروي.وأكدت إدارة النادي في بيان ، ان “النادي متمسك بالملاك التدريبي الذي يقف على رأسه المدرب (احمد خلف) ولا صحة للاخبار المتداولة حول تسمية الكابتن ايوب اوديشو”.وعبرت ادارة النادي عن “اسفها على كل من يرغب ان يعكر استقرار الفريق خصوصا وان الايام المقبلة تتطلب تكاتف الجهود وتصفية الأجواء من اجل تحقيق افضل النتائج سواء في مباريات الدوري او مباريات كأس العراق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *