نادي الطلبة يطالب بتأجيل الدوري الممتاز لمدة شهر

نادي الطلبة يطالب بتأجيل الدوري الممتاز لمدة شهر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي، بتأجيل موعد انطلاق الدوري الممتاز شهراً كاملاً.وقال نائب رئيس النادي محمد الهاشمي في تصريح صحفي، إن “إدارة نادي الطلبة تطالب باستحصال موافقات خلية الازمة واللجنة العليا للصحة والسلامة قبل انطلاق الدوري بشكل رسمي”.وأضاف ان “الهيئة الإدارية لنادي الطلبة، طالبت التطبيعية بتأجيل انطلاق الموسم الكروي 2021 من 20 أيلول المقبل ولغاية 20 تشرين الأول المقبل”.وتابع أن “سبب مطالبتنا بالتأجيل يعود الى ان اعداد الأندية لن يكون بالشكل المطلوب في حال انطلق الدوري في أيلول المقبل”.ومن المقرر ان ينطلق الدوري الممتاز في 20 أيلول المقبل.

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