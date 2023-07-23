نادي الكرخ يجدد الثقة بالمدرب ( أحمد عبد الجبار)

نادي الكرخ يجدد الثقة بالمدرب ( أحمد عبد الجبار)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلن نادي الكرخ، مساء أمس السبت ، تجديد عقد الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب أحمد عبد الجبار للموسم الثالث تواليا. وجاء قرار التجديد، بعد نجاح عبد الجبار في البقاء بالدوري العراقي الممتاز والوصول إلى أدوار متقدمة ببطولة الكأس.وقال نادي الكرخ في بيان رسمي ، قررت الهيئة الادارية لنادي الكرخ تجديد التعاقد مع الجهاز التدريبي لفريق الكرة بالنادي والمؤلف من أحمد عبد الجبار مدير فني، يساعده حيدر عبيد والدكتور كريم ناعم مدربا للحراس ونصير محسن للياقة البدنية“.وأضاف: “حضر توقيع عقود المدربين الأربعة نائب رئيس النادي حيدر علي لازم، وأمين السر محمد إبراهيم والأمين المالي رشيد قيس“.يذكر أن الجهاز التدريبي بقيادة عبد الجبار، سبق أن قد قاد الكرخ في الموسم الماضي بالدوري الممتاز ونجح في احتلال المركز الـ 11 برصيد 51 نقطة، كما توج مع الفريق ببطولة كأس العراق بالموسم قبل الماضي.

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