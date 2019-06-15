نادي النجف يتمسك بمدرب فريقه الكروي

نادي النجف يتمسك بمدرب فريقه الكروي
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النجف/شبكة أخبار العراق- اعلنت ادارة نادي النجف الرياضي، السبت، عن تمسكها بخدمات مدرب فريقها الكروي ثائر جسام، ورفضها الاستقالة التي تقدم بها، امس الجمعة.وقال رئيس الهيئة الادارية لنادي النجف رضوان الكندي، في بيان ، إن “الهيئة الادارية للنادي، متمسكة بخدمات المدرب ثائر جسام الذي كان قد اعلن استقالته عقب نهاية مباراة فريق النجف بنادي الحسين والتي حسم التعادل السلبي نتيجتها”.واكد الكندي ان “المدرب ثائر جسام سيقود الوحدة التدريبية للفريق يوم غد استعدادا للمتبقي من مباريات الموسم الحالي”.وقرر جسام الاستقالة من منصبه على خلفية التعادل السلبي امام فريق الحسين، امس الجمعة، في الجولة الـ12 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. 

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