نادي الهلال السعودي يتعاقد مع اللاعب الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ

نادي الهلال السعودي يتعاقد مع اللاعب الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ارتبط نادي الهلال السعودي، باسم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال الإنجليزي، بهدف ضمه في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.وقال الصحفي الإيطالي الشهير، نيكولو شيرا، بتغريدة على “تويتر”: “قدم الهلال السعودي عرضا مغريا وضخما لمدة 3 سنوات للاعب الغابوني”.ويأتي ذلك كون أوباميانغ خارج حسابات مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، في الفترة الأخيرة.وشدد الصحفي الإيطالي على أن “الخيار الأول للغابوني، حال مغادرة الفريق الإنجليزي، سيكون الاستمرار بالقارة الأوروبية”.ويسعى بطل دوري أبطال آسيا، لتدعيم صفوفه بقوة بسوق الانتقالات الحالية، خاصة مع مشاركته المنتظرة بكأس العالم للأندية بالإمارات الشهر المقبل.وأبدت أندية برشلونة ونيوكاسل ويوفنتوس، اهتماما بالتوقيع مع أوباميانغ صاحب الـ32 عاما، بعد خروجه من حسابات أرتيتا، علما بأن عقده في آرسنال يمتد حتى صيف 2023.وسحب أرتيتا شارة قيادة الفريق من أوباميانغ لأسباب تأديبية، كما أبعده عن المشاركة في المباريات الأخيرة.ويستعد أوباميانغ حاليًا للمشاركة مع منتخب الغابون في كأس الأمم الإفريقية، التي تنطلق بعد أيام في الكاميرون.

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