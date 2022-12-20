نادي باريس سان جيرمان يمنح ميسي ومبابي إجازة لمدة (10) أيام

نادي باريس سان جيرمان يمنح ميسي ومبابي إجازة لمدة (10) أيام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواجه نادي باريس سان جيرمان، أزمة عقب استئناف النشاط الكروي في الأندية إثر انتهاء كأس العالم 2022.واختتم مونديال قطر، الأحد الماضي ، بفوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل 3-3.ووفقا لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن سان جيرمان سيدفع ضريبة وصول ليونيل ميسي وكيليان مبابي، نجمي الفريق، إلى أبعد نقطة في كأس العالم، وتحدي بعضهما البعض في نهائي المونديال.وأشارت إلى أن الجهاز الفني لسان جيرمان بقيادة كريستوف جالتييه مجبر على خسارة اللاعبين لبعض الوقت.وكشفت أن ميسي ومبابي حصلا على إجازة لمدة 10 أيام عقب المونديال، ويرفض النادي الباريسي التسرع في عودتهما إلى المباريات.وذكرت أن الثنائي المتألق سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة ستراسبورج بالجولة 16 من الدوري الفرنسي، كما أنه من المعقد رؤيتهما في موقعة لانس بالجولة السابعة عشر يوم 1 يناير/كانون الثاني المقبل.وقالت “لو باريزيان” إن موعد عودة ميسي ومبابي إلى التدريبات قد يختلف عن بعضهما البعض، حتى لو انتهت رحلتهما في نفس اليوم. 

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