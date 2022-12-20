نادي باريس سان جيرمان يمنح ميسي ومبابي إجازة لمدة (10) أيام

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- شبكة اخبار العراق
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البيان الختامي لقمة بغداد في الأردن:دعم العراق في ترسيخ دولة الدستور والقانون
ابو الغيط:دعم العراق يُعد ركناً اساسياً في استراتيجية النمو الإقليمي الشامل
ماكرون:استقرار العراق بمنع إيران من التدخل في شؤونه
السيسي:مصر ترفض التدخلات الخارجية في شؤون العراق الداخلية وتساند حماية سيادته
السوداني يدعو إلى اعتماد الحوار والتفاهم وإقامة الشراكات بين دول المنطقة
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ترامب يتهم اللجنة التحقيقة النيابية لمنعة من الترشح الرئاسي في انتخابات 2024
ألبانيزي:نسعى إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية بين بكين وكانبرا
كوريا الشمالية تطلق مجدداً صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان
اليوم..يتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد
مجلس أوروبا يخصص (50) مليون يورو للمشاركة بإعمار أوكرانيا
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- اقتصادية
العراق ومصر والأردن يجددون التأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدانهم
حزب طالباني يطالب مسرور بالكشف عن إيرادات منفذ إبراهيم الخليل
صالح:ضرورة تأسيس دبلوماسية للمناخ والتصحر تدافع عن حقوق العراق المائية والمناخية
نائب:إرسال 400 مليار دينار للإقليم من قبل السوداني خلافا للقانون والدستور
خبير اقتصادي:ارتفاع سعر صرف الدولار قرار سياسي
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الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
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- متابعات خاصة
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
تقرير أمريكي:الكاظمي فاشل وفاسد والسوداني أسوأ منه
الفساد والخيانة وراء الفشل الحكومي والبرلماني
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- منوعات
- صورة وتعليق
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
رايتس ووتش:لاقيمة ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل حكومات الميليشيات الإيرانية
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- اذاعة INN