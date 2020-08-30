نادي برشلونة ينفي وجود بند يتيح لميسي بالرحيل مجاناً

نادي برشلونة ينفي وجود بند يتيح لميسي بالرحيل مجاناً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يشهد مسلسل الصراع بين ليونيل ميسي وإدارة ناديه برشلونة، حلقة جديدة تتعلق بعقد الأرجنتيني مع البلوجرانا.ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن “برشلونة نفى وجود بند يتيح لميسي بالرحيل مجاناً، مؤكدًا أن الشرط الجزائي مازال سارٍ في عقد ميسي، واللاعب لا يمكنه الرحيل مجانًا”.وكان برشلونة أوضح سابقًا – بشأن ما يتعلق بتفعيل بند الرحيل هذا الصيف – أن البند انتهت فاعليته في حزيران الماضي، ومن جانبه يعتبر ميسي أن البند سارٍ، باعتبار أن الموسم امتد حتى أب الجاري.الجدير بالذكر أن تقارير الصحف الإسبانية، أكدت أن ميسي أخطر إدارة برشلونة بعدم حضوره اختبار كورونا للاعبي الفريق، والمقرر له اليوم الأحد، ولن يتواجد في تدريبات الاثنين أيضًا. 

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