نادي بلدية البصرة الأول في بطولة العراق للكيك بوكسنك

نادي بلدية البصرة الأول في بطولة العراق للكيك بوكسنك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اختتمت على قاعة الشهيد حمزة نوري في محافظة بابل بطولة أندية العراق للكيك بوكسنك لنظام البوينت فايت بمشاركة أكثر من 20 نادياً واكثر من 120 لاعبا من مختلف محافظات العراق .واحرز لقب البطولة نادي بلدية البصرة فيما احرز نادي نفط البصرة المركز الثاني وجاء  نادي الحدود في المركز الثالث، وحسب هذه النتائج فان الفرق الاوائل سيمثلون المنتخب الوطني العراقي في الاستحقاقات القادمة.

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