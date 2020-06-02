نادي لاس بالماس يعلن عن مباراته مع جيرونا يوم 13 من الشهر الجاري

نادي لاس بالماس يعلن عن مباراته مع جيرونا يوم 13 من الشهر الجاري
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بغداد/شبكة أخبار العراق- يرى رئيس نادي لاس بالماس، المتواجد في الدوري الإسباني الدرجة الثانية، أنه من الممكن حضور الجماهير لمباريات الفريقه عند استئناف النشاط الرياضي من جديد.وقال راميريز في تصريحات نشرتها شبكة “جول” العالمية: “سيتمكن مشجعو لاس بالماس من حضور في المدرجات ليهتفوا لفريقهم بدءًا من 13 حزيران ضد جيرونا”.وأضاف: “جزر الكناري منطقة آمنة، يمكننا أن نصبح الملعب الوحيد في الدوريات الرئيسية الذي سيشهد حضورًا جماهيرًا في المدرجات عند استئناف اللعب”.يُذكر أن مسؤولي كرة القدم في إسبانيا أكدوا أكثر من مرة استحالة تواجد جماهير في المباريات، حتى نهاية الموسم الحالي. 

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