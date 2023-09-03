نادي ليفربول يرفض ضم (محمد صلاح) إلى نادي جدة السعودي

نادي ليفربول يرفض ضم (محمد صلاح) إلى نادي جدة السعودي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت تقارير صحفية، مساء اليوم ، أن نادي ليفربول رفض عرضا لضم محمد صلاح من قبل نادي اتحاد جدة السعودي.وأشارت صحيفة “ديلي ميل”، أن ليفربول لم يقبل عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، قدمه له اتحاد جدة للتخلي عن صلاح، واصل ليفربول إصراره على رفض جميع العروض المقدمة للاعب البالغ من العمر 31 عاما، نظرا لأهمية صلاح لفريق المدرب يورجن كلوب والتأخر في فترة الانتقالاتأحد المخاوف الكبيرة بالنسبة لليفربول، هو أن فترة الانتقالات الأوروبية ستغلق اليوم الجمعة، بينما يظل السوق السعودي مفتوحا حتى 7 سبتمبر/أيلولومن المحتمل ألا يتمكن ليفربول من العثور على بديل جاهز لصلاح في وقت متأخر جدا من النافذة، مع بقاء أقل من 10 ساعات على فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لإكمال عملها.ولا يبدو ليفربول في عجلة من أمره لبيع اللاعب، نظرا لأنه ما يزال أمامه عامان متبقيان على عقده الحاليوكان كلوب قد صرح صباح الجمعة إن اتحاد جدة لم يقدم أي عرض لضم صلاح، وأنه واثق من بقاء اللاعب.ويبلغ صلاح من العمر 31 عاما ويتقاضى حوالي 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في ليفربول.

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