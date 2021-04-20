نادي هولندي يرفض إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي

نادي هولندي يرفض إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رفض المدير العام لنادي أياكس أمستردام الهولندي، فان دير سار، الإعلان عن إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، من قبل 12 من أقوى الأندية في أوروبا.وقال فان دير سار في بيان: “نحن محبطون للغاية بسبب التغيير المفاجئ، والذي جاء في وقت متأخر هذا الأسبوع من جانب زملاء في بعض الأندية الدولية الرئيسية، والنتيجة هي الدخول في مرحلة غامضة تهدد بتحطيم كرة القدم الأوروبية”.وأضاف: “نادي أياكس متفاجئ ومحبَط تماماً بالإعلان عن إمكانية إقامة بطولة دوري السوبر هذه، في الواقع نحن ندعم الشكل الجديد المقترح لبطولة دوري الأبطال من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.وتابع: “أياكس قاتل بجانب رابطة الأندية الأوروبية، والاتحاد الهولندي لكرة القدم، من أجل إحداث سلسلة من التغييرات، ومنها جعل المشاركة في دوري الأبطال أكثر سهولة للأندية”.ومن المقرر ان ينطلق دوري السوبر الاوروبي، قريباً بمشاركة اكبر الفرق في القارة العجوز.

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