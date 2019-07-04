ناشئة العراق يتعادلون سلباً مع نظيره الكويتي

ناشئة العراق يتعادلون سلباً مع نظيره الكويتي
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عمان/شبكة أخبار العراق- خيم التعادل السلبي على لقاء منتخبنا الوطني للناشئين أمام نظيره الكويتي ضمن الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا لكرة القدم التي تستضيفها العاصمة الاردنية عمان.وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب الزرقاء ضياع عديد الفرص من قبل منتخبنا الذي سيطر على أغلب مجريات اللقاء.وبهذا التعادل احتل اسود الرافدين المركز الثالث بنقطة واحدة خلف الكويت الذي لا زال يمتلك مباراة أمام المنتخب السعودي متصدر المجموعة الثالثة بثلاث نقاط.وكان قد خسر منتخبنا في مباراته الاولى امام المنتخب السعودي بهدف دون.

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