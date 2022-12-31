ناشط سياسي:فساد كبير في صندوق اعمار الموصل

ناشط سياسي:فساد كبير في صندوق اعمار الموصل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الناشط السياسي محمد غصوب ،السبت،أن صناديق اعمار المحافظات خاضعة لتحكم جهات سياسية نافذة.وقال غصوب في تصريحات متلفزة ، إن “حزب الحلبوسي يتحكم بصندوق اعمار المناطق المحررة وهذه الجهات متنفذة وقوية لذلك تستطيع أن تحمي الفاسدين”.وبين أن “في محافظة نينوى مثلا يتم تبليط الشوارع بكفاءة غير جيدة، وكلفة عالية وكثير من الشوارع تعاني تخسفات بعد شهر او شهرين من تبليطها”، مشيرًا إلى أن “هناك مشروعا حاليًا في شارع طوله لايتجاوز الـ٣ كيلومتر وبتكلفة ٤.٧ مليار دينار”.

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