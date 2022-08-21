ناظم:إنجاز الرقم الوظيفي من أسبقيات الحكومة

ناظم:إنجاز الرقم الوظيفي من أسبقيات الحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الأحد، ان المجلس قرر تمويل مستحقات العلوميين، فيما أكد المضي بإنجاز مشروع الرقم الوظيفي.وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن “مجلس الوزراء قرر خلال جلسته التي عقدت اليوم، تمويل مستحقات العلوميين”، مبينا ان “المجلس استضاف وكيل وزارة المالية طيف سامي لمناقشة الحلول المستقبلية”.وأكد ناظم “المضي بإنجاز مشروع الرقم الوظيفي الخاص بموظفي الدولة”، لافتا الى ان “المجلس قرر زيادة رأس مال شركة نفط الشمال والشركة العامة لتجارة السيارات”.

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