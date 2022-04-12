ناظم:الحكومة تمارس عملها وفق القانون

ناظم:الحكومة تمارس عملها وفق القانون
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الثلاثاء، أن الحكومة ستواصل عملها وفق القانون لحين تشكيل حكومة جديدة.وقال ناظم  في حديث صحفي، أن “هناك مصاعب وتحديات كبيرة في العمل الحكومي”، لافتا الى أن “الحكومة وضعت الحلول لمشكلة المحاضرين المجانيين واتخذت قرارات”.وأضاف، أن “الحكومة تمارس عملها وفق القانون”، مؤكدا أن “الحكومة ستواصل عملها لحين تشكيل حكومة جديدة”.

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