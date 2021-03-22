ناظم:تغيير سعر صرف الدولار قرار حكومي وليس برلماني

ناظم:تغيير سعر صرف الدولار قرار حكومي وليس برلماني
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، الإثنين (22 آذار، 2021)، أن للبرلمان حق ابداء رأيه بشأن سعر صرف الدولار “لكن قراره ليس ملزماً“.وقال وزير الثقافة حسن ناظم، في تصريحات صحفية له اليوم: إن الفرصة متاحة للبرلمان لابداء رأيه بشأن سعر صرف الدولار وتغييره ضمن الموازنة لكن قراره لن يكون ملزم التطبيق من قبل الحكومة كون تغيير السعر متعلق بالحكومة والبنك المركزي اللذان حددا سعر صرف الدولار بـ 1450 دينار.وأوضح ناظم، أن على عاتق البرلمان يقع القرار بالموافقة على الموزانة وتمريرها او اجراء تعديلات او تغييرات عليها.وقال ناظم أيضا، إن الحكومة الاتحادية انجزت ما مطلوب منها في ملف الموازنة منذ 3 اشهر والعمل الان منوط بالبرلمان من جميع النواحي، مشيرا الى امكان الحكومة المساعدة بتيسيير الامور او اجراء تفسيرات ومفاوضات حول بعض الملفات.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *