ناظم:س”نكشف”عن الجهة التي أوعزت بقتل الهاشمي

ناظم:س”نكشف”عن الجهة التي أوعزت بقتل الهاشمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الناطق باسم الحكومة، وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الإثنين، أن عمليات التحقيق مع قاتل الشهيد هشام الهاشمي، مستمرة من القضاء والعملية المقبلة تتمثل بالكشف عن الجهات التي تقف وراء قاتل الهاشمي وماهي الدوافع التي دفعتهم لذلك.وقال ناظم، في تصريح صحفي: “مادمنا كشفنا الجاني الذي قتل الهاشمي، هناك خطوات ستعقب عملية الاعتقال ومنها كشف الجهات التي تقف وراءه، والامر حاليا بيد القضاء وهو يحقق بذلك”.واضاف، ان “الحكومة ورئيسها مصطفى الكاظمي، صدقت كما وعدت بالقبض على قتلة هشام الهاشمي، والمساعي مستمرة للقبض على قتلة ايهاب الوزني، وباقي شهداء التظاهرات والناشطين وهذه المسالة لاتهاون فيها والعمل مستمر للكشف عن الادلة التي توصل للجناة”.وكشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، عن هرب قتلة الشهيد هشام الهاشمي إلى الخارج، ثم عودتهم إلى العراق، قائلاً: وعدنا منذ اللحظة الاولى بمطاردة قتلة هشام الهاشمي، وأن القضاء سيقول كلمته الفاصلة بقضية الهاشمي.وأضاف الكاظمي، أن القتلة هربوا إلى الخارج ثم عادوا إلى العراقـ،  مؤكداً: سنواصل مطاردة جميع المجرمين، واعتقلنا مجموعات كبيرة من الخارجين عن القانون”، مشدد على “عدم الذهاب للصدام مع الميليشيات التي تقتل العراقيين”.

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