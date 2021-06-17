ناظم:لم يتم تحديد موعداً جديداً لقمة “العراق مصر الأردن”

ناظم:لم يتم تحديد موعداً جديداً لقمة “العراق مصر الأردن”
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، الخميس، أن القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر مازالت قائمة ولم يتم تحديد موعدها.وقال ناظم لوكالة الأنباء العراقية، إنه “حتى الآن لم يتم تحديد موعد القمة الثلاثية، إلا أن هذا لا يعني توقف الأعمال بين البلدان الثلاثة (العراق والاردن ومصر)”، مبيناً أن “القمة السابقة التي عقدت في عمان حددت مسارات للعمل الاقتصادي والثقافي”.وأضاف، أن “هناك أعمالاً جارية على الأرض في المنطقة الحدودية بين العراق والأردن، وأيضاً هناك مفاوضات مهمة حول مسألة الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة”، مؤكداً أن “الأعمال جارية والقمة مازالت ولكن لم يتم تحديد موعدها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *