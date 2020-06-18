نانكلي:لدينا الرغبة الصادقة في نهوض الاقتصاد العراقي وتحسين المنظومة الكهربائية

بغداد/شبكة أخبار العراق- يتطلع رجل الاعمال العراقي أحمد اسماعيل صالح نانكلي صاحب مجموعة ماس القابضة باستقرار المنظومة الكهربائية في العراق من خلال دعمه لقطاع الكهرباء ، وقال نانكلي في حديث صحفي مع “شبكة أخبار العراق” اليوم، انه لو تعاونت معه الحكومة العراقية لساهم في تنشيط القطاع الخاص واصلاح المنظومة الكهربائية بدلا من استيرادها من إيران من خلال إنشاء محطات ومنظومات في عموم العراق .واوضح ،” لدينا الطموح والرغبة الصادقة في ان نكون احد المساهمين في بناء وتطوير البنية التحتية لبلدنا العراق .وتعمل مجموعة ماس القابضة على ان تكون احدى العناوين البارزة في بناء الاقتصاد في بلدنا العراق لما يحقق رفاها وحياة افضل لاهلنا،” مستدركا بالقول “نحن نؤمن بقدرات كوادنا في الانجاز والبناء بما يجعلنا فخورين بمسيرتنا الاقتصادية“.و مجموعة ماس القابضة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة ، وتتميز بـالدقة في العمل، وتوفر أجهزة واليات حديثة وخبرات وطنية وعالمية ذات كفاءة، ويمكن للشركة ان تعمل بأصعب الظروف ؛ ونانكلي يعد من بين اهم رجال الاعمال العراقيين العالميين بشكل عام، وهو رجل عصامي منذ نعومة أضفاره ، ويحظى بثقة عالية على مستوى مؤسسات عالمية ودولية ، واقليمية ومحلية.