نتانياهو:لا دور للسلطة الفلسطينية في غزة بعد انتهاء الحرب

نتانياهو:لا دور للسلطة الفلسطينية في غزة بعد انتهاء الحرب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ،الاحد، أن تضطلع السلطة الفلسطينية الحالية بدور في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.وقال نتانياهو ردا على سؤال عن إمكان تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع بعد الحرب، “لا يمكن أن تكون هناك سلطة يرأسها شخص، بعد مرور أكثر من 30 يوما على المذبحة ، لم يقم بإدانتها بعد… ينبغي أن يكون هناك شيء آخر، لكن في جميع الأحوال، يجب أن تكون لنا سيطرة أمنية”.وتابع نتانياهو “نحتاج إلى سيطرة أمنية كاملة مع إمكانية الدخول متى أردنا لطرد الإرهابيين الذين قد يعاودون الظهور”.وقال “لن يكون هناك سلطة مدنية تعلم أولادها على كره إسرائيل، على قتل الإسرائيليين، على القضاء على دولة إسرائيل”.وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه مع انتهاء الحرب “سيتم نزع سلاح غزة، ولن يكون هناك تهديد من غزة لإسرائيل. واضاف، مكان لا يخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية سيشهد عودة الإرهاب”.واعتبر أن “ذلك تحقق في الضفة الغربية” التي تحتلها إسرائيل، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي توغلاته منذ بدء الحرب في قلب المدن التي يفترض أنها خاضعة حصرا للسلطة الفلسطينية.

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