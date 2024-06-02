نتانياهو يتحدى العالم..لا وقف للحرب على غزة قبل تدميرها بالكامل

نتانياهو يتحدى العالم..لا وقف للحرب على غزة قبل تدميرها بالكامل
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- في تحدٍّ لمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن في شأن وقف الحرب على غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس، إنه لا يمكن أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة قبل تدمير غزة بالكامل، ما يلقي بظلال من الشك على جزء رئيس من اقتراح هدنة ، قال بايدن إن إسرائيل نفسها قدمته.وقال بايدن الجمعة إن إسرائيل اقترحت اتفاقاً يتضمن هدنة مبدئية تستمر ستة أسابيع مع انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي وإطلاق سراح بعض الأسرى بينما يتفاوض الجانبان على «وقف دائم للأعمال القتالية».ومع ذلك، قال نتانياهو في بيان أمس، أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار بعد «تدمير غزة بالكامل» .وقالت حماس إنها مستعدة «للتعامل بشكل إيجابي وبناء مع أي اقتراح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة».

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